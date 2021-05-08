"أسرع رجل في العالم" يصدر كتابا حول مشواره المهني

أعلن العداء الجامايكي الأسطوري يوسين بولت بطل العالم 11 مرة والحاصل على 8 ميداليات ذهبية أولمبية عن النشر الوشيك لكتاب سيرته الذاتية.

ونشر العداء البالغ 34 عاما عبر حسابه على "إنستغرام" أن سيرته الذاتية ستتولى نشرها دار Opus World وهي دار نشر متخصصة في كتب الرياضة والموسيقى والأفلام والترفيه.

وسبق لها نشر سير ذاتية عن أساطير الرياضة والثقافة مثل أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو مارادونا والمغني الشهير الأمريكي مايكل جاكسون.

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يوسين بولت هو أول عداء يحصد الميدالية الذهبية في سباقي 100 متر وسباق 200 متر، ويعرف بأنه أسرع رجل في العالم.

وأطلقت عليه وسائل الإعلام لقب "البرق بولت" بسبب إنجازاته الهائلة في بطولة العالم لألعاب القوى 2009، ثم في عام 2011 حطم رقمه القياسي العالمي لسباق 100 متر الذي كان 9.69 ثانية وسجل الرقم الجديد 9.58 ثانية.



كما أنه أول شخص يفوز بعدد 8 ميداليات ذهبية في تاريخ الأولمبياد، وهو أيضا صاحب الرقم القياسي العالمي لسباق 100x4 متر تتابع.

بعد اعتزاله كعداء، حاول بولت أن يحترف كرة قدم، وسجل هدفين لصالح فريق سنترال كوست مارينرز الأسترالي ، لكنه لم يوقع عقدا مع أي فريق.

المصدر: instagram/usainbolt