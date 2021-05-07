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نيمار يمدد عقده مع باريس سان جيرمان غدا السبت (صحيفة)

الرياضة

نيمار يمدد عقده مع باريس سان جيرمان غدا السبت (صحيفة)
Reuters Phil Noble
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ذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية في تقرير لها اليوم الجمعة أن المهاجم البرازيلي نيمار، سيمدد عقده غدا السبت مع باريس سان جيرمان لأربع سنوات حتى 2026.

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وانضم نيمار البالغ 29 عاما إلى سان جيرمان صيف عام 2017 قادما من برشلونة الإسباني في صفقة قياسية مقابل 222 مليون يورو.

وأبدى نيمار عام 2019 رغبته في الرحيل عن سان جيرمان وسط تقارير عن نيته العودة لبرشلونة لكنه استمر مع العملاق الفرنسي قبل أن يبلغ النادي نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي ويخسر أمام بايرن ميونخ الألماني الذي توج باللقب.

كما يأمل سان جيرمان في تمديد عقد نجمه الثاني كيليان مبابي مهاجم منتخب فرنسا الذي ينتهي في نهاية الموسم المقبل.

المصدر: رويترز

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