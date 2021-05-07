هاميلتون الأسرع في اليوم الأول لجائزة إسبانيا الكبرى للفورمولا 1
سجل البريطاني لويس هاميلتون بطل العالم سبع مرات أسرع زمن خلال التجارب الحرة بجائزة إسبانيا الكبرى ببطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات اليوم الجمعة.
وتقدم هاميلتون، متصدر الترتيب العام بفارق ثماني نقاط عن الهولندي ماكس فرستابن سائق رد بول، على زميله الفنلندي فالتيري بوتاس ليهيمن مرسيدس على أول مركزين في التجارب.
FP2 REPORT: Mercedes finish Friday on top#SpanishGP 🇪🇸 #F1https://t.co/JS4lHMQbT0— Formula 1 (@F1) May 7, 2021
وكان فرستابن في المركز الثاني بالتجارب الصباحية لكن سائق رد بول تراجع للمركز التاسع بفارق 0.615 ثانية عن المقدمة في المساء بحلبة كتالونيا.
وكان بوتاس الأسرع في التجارب الحرة الأولى بالصباح حين سجل دقيقة واحدة و18.504 ثانية متفوقا بفارق 0.033 ثانية على فرستابن لكن هاميلتون سجل دقيقة و18.170 ثانية في الجولة الثانية.
FP2 CLASSIFICATION 👀#SpanishGP 🇪🇸 #F1pic.twitter.com/2Njb6vRUvw— Formula 1 (@F1) May 7, 2021
وقال هاميلتون الفائز بسباق البرتغال الأسبوع الماضي والذي يستعد لتعزيز رقمه القياسي بالانطلاق من المقدمة للمرة 100: "كانت بداية جيدة للأسبوع والحلبة رائعة والتوازن لدينا يشبه ما حدث في السباق الماضي وتبدو المنافسة متقاربة".
المصدر: رويترز