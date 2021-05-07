بوتاس الأسرع في التجارب الحرة الأولى للفورمولا 1 بحلبة كتالونيا

سجل الفنلندي فالتيري بوتاس سائق مرسيدس أسرع زمن في جولة التجارب الحرة الأولى في سباق جائزة إسبانيا الكبرى الجولة الرابعة من بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات اليوم الجمعة.

وجاء بوتاس في المركز الأول على حلبة كتالونيا بدقيقة واحدة و18.504 ثانية، بينما احتل الهولندي الشاب ماكس فرستابن سائق رد بول المركز الثاني وبفارق 0.033 ثانية فقط.

وسجل سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون متصدر الترتيب العام وبطل العالم سبع مرات ثالث أسرع زمن في الجولة.

Valtteri Bottas gets his Friday off to a good start by topping the timesheets in FP1 👊#SpanishGP 🇪🇸 #F1https://t.co/TyRHrhrPGH — Formula 1 (@F1) May 7, 2021

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وفاز هاميلتون بلقب السباق في آخر أربعة أعوام وحصد اللقب خمس مرات في المجمل وحاليا يتفوق في صدارة قائمة السائقين بفارق ثماني نقاط على فرستابن بعد أول ثلاث جولات.

المصدر: رويترز