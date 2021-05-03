 
مباشر

السماح لـ1000 شخص بحضور جائزة إسبانيا الكبرى للفورمولا 1

الرياضة

السماح لـ1000 شخص بحضور جائزة إسبانيا الكبرى للفورمولا 1
Globallookpress HOCH ZWEI via www.imago-images.d
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qbma

أعلن منظمو سباق جائزة إسبانيا الكبرى اليوم الاثنين، السماح بحضور ألف فرد من المرتبطين بالحلبة للجولة الرابعة من الموسم في بطولة العالم للفورمولا 1 بعد تخفيف قيود كوفيد-19 المحلية.

وسيقام السباق في التاسع من مايو الجاري في مسقط رأس كارلوس ساينز سائق فيراري وفرناندو ألونسو بطل العالم مرتين وسائق ألباين.

إقرأ المزيد
فيرستابن ينتزع جائزة إيميليا رومانيا الكبرى من هاميلتون (فيديو)
فيرستابن ينتزع جائزة إيميليا رومانيا الكبرى من هاميلتون (فيديو)

وأعلنت حلبة كتالونيا الشهر الماضي أن السباق سيقام خلف أبواب مغلقة بسبب الوباء لكن مسؤولي المنطقة أعلنوا اليوم السماح لجماهير بحد أقصى ألف فرد بحضور الفعاليات خارج الصالات.

وتضم الحلبة أكثر من ألف فرد وسيتم اختيار الحاضرين عشوائيا عن طريق إجراء سحب.

وقال المدير العام جوسيب لويس سانتا ماريا: "لدينا فرصة في أن نكون معيارا من حيث الرياضة الآمنة".

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا