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فيرستابن ينتزع جائزة إيميليا رومانيا الكبرى من هاميلتون (فيديو)

الرياضة

فيرستابن ينتزع جائزة إيميليا رومانيا الكبرى من هاميلتون (فيديو)
Reuters /Guglielmo Mangiapane
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أحرز الهولندي ماكس فيرستابن سائق (ريد بول) جائزة إيميليا رومانيا الكبرى، المرحلة الثانية من بطولة العالم لسباق سيارات الفورمولا-1، التي جرت اليوم الأحد على حلبة "إيمولا" بإيطاليا.

وقطع فيرستابن، الذي انطلق من المركز الثالث، مسافة السباق بزمن قدره (2:02:34.598) ساعتين، متقدما بفارق 22 ثانية على البريطاني لويس هاميلتون سائق (مرسيدس).

واحتل البريطاني الآخر لاندو نوريس شائق (ماكلارين) المركز الثالث على منصة التتويج، وتلاه ثنائي (فيراري) كل من شارل لوكلير من موناكو، والإسباني كارلوس ساينز في المركزين الرابع والخامس.

وحقق ماكس فيرستابن انتصاره الأول هذا العام، بعد أن احتل المركز الثاني في جائزة البحرين الكبرى باكورة الجولات، والانتصار الحادي عشر في مسيرته الاحترافية، حتى الآن.

وحافظ هاميلتون على صدارة ترتيب السائقين برصيد 44 نقطة، متقدما بفارق نقطة عن فيرستابن بفضل تسجيله أسرع لفة التي تمنح صاحبها نقطة واحدة.

 وعزز فريق مرسيدس صدارته لترتيب الصانعين برصد 60 نقطة، بفارق 7 نقاط أمام ريد بول، ويليهما ماكلارين في المركز الثالث برصيد 41 نقطة.

المصدر: F1

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