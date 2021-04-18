فيرستابن ينتزع جائزة إيميليا رومانيا الكبرى من هاميلتون (فيديو)
أحرز الهولندي ماكس فيرستابن سائق (ريد بول) جائزة إيميليا رومانيا الكبرى، المرحلة الثانية من بطولة العالم لسباق سيارات الفورمولا-1، التي جرت اليوم الأحد على حلبة "إيمولا" بإيطاليا.
وقطع فيرستابن، الذي انطلق من المركز الثالث، مسافة السباق بزمن قدره (2:02:34.598) ساعتين، متقدما بفارق 22 ثانية على البريطاني لويس هاميلتون سائق (مرسيدس).
We didn't have to wait long to see @LewisHamilton and @Max33Verstappen go wheel-to-wheel this weekend 🤩🍿#ImolaGP 🇮🇹 #F1pic.twitter.com/8LYds9nVgv— Formula 1 (@F1) April 18, 2021
Tricky conditions, and drama from start-to-finish 🤤— Formula 1 (@F1) April 18, 2021
Enjoy highlights from a thrilling Emilia Romagna Grand Prix#ImolaGP 🇮🇹 #F1
واحتل البريطاني الآخر لاندو نوريس شائق (ماكلارين) المركز الثالث على منصة التتويج، وتلاه ثنائي (فيراري) كل من شارل لوكلير من موناكو، والإسباني كارلوس ساينز في المركزين الرابع والخامس.
وحقق ماكس فيرستابن انتصاره الأول هذا العام، بعد أن احتل المركز الثاني في جائزة البحرين الكبرى باكورة الجولات، والانتصار الحادي عشر في مسيرته الاحترافية، حتى الآن.
Before Sunday, he'd never even been on the podium in Italy— Formula 1 (@F1) April 18, 2021
Max banishes his Italian blues with a dominant drive 🙌#ImolaGP 🇮🇹 #F1pic.twitter.com/gFR125b3X8
وحافظ هاميلتون على صدارة ترتيب السائقين برصيد 44 نقطة، متقدما بفارق نقطة عن فيرستابن بفضل تسجيله أسرع لفة التي تمنح صاحبها نقطة واحدة.
Oh, this is going to be good 🍿😍#ImolaGP 🇮🇹 #F1pic.twitter.com/IQkqwahjNK— Formula 1 (@F1) April 18, 2021
وعزز فريق مرسيدس صدارته لترتيب الصانعين برصد 60 نقطة، بفارق 7 نقاط أمام ريد بول، ويليهما ماكلارين في المركز الثالث برصيد 41 نقطة.
المصدر: F1