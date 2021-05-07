مالك نيوكاسل يطالب بتعويض بعد منع صفقة استحواذ صندوق الاستثمار السعودي

قرر مايك أشلي مالك نادي نيوكاسل يونايتد، رفع دعوى قضائية جديدة ضد رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء ذلك بعدما قررت إدارة الجمارك تعليق التحقيق في تهرب ضريبي من عمولات وكلاء لاعبين تعاقد معهم الفريق سابقا أبرزهم السنغاليان ديمبا با وبابيس سيسي.

وتأتي الدعوى إضافة لأخرى رفعها مالك الفريق ضد رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز بشأن فشل صفقة استحواذ صندوق الاستثمار السعودي على الفريق والتي انهارت في يوليو، من السنة الماضية.

🎟 #NUFC are excited to confirm the arrangements for the return of up to 10,000 supporters for our final home game of the season against Sheffield United.



A ticket ballot process for eligible supporters will commence from 10am tomorrow.



Full details 👇 — Newcastle United FC (@NUFC) May 6, 2021

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وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن مايك أشلي يطالب بالتعويض عن الضرر ومبالغ كبيرة بشأن فشل صفقة استحواذ صندوق الاستثمار السعودي على الفريق والذي عرض مبلغا وصل إلى 300 مليون جنيه إسترليني.

ويتهم مالك نيوكاسل رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز بعرقلة عملية الاستحواذ المقترحة.

ولا زالت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز حسب الصحيفة لم ترد على دعوى مالك نيوكاسل يونايتد بشأن الصفقة.

المصدر: "وكالات"