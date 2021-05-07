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مالك نيوكاسل يطالب بتعويض بعد منع صفقة استحواذ صندوق الاستثمار السعودي

الرياضة

مالك نيوكاسل يطالب بتعويض بعد منع صفقة استحواذ صندوق الاستثمار السعودي
AFP LAURENCE GRIFFITHS
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قرر مايك أشلي مالك نادي نيوكاسل يونايتد، رفع دعوى قضائية جديدة ضد رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء ذلك بعدما قررت إدارة الجمارك تعليق التحقيق في تهرب ضريبي من عمولات وكلاء لاعبين تعاقد معهم الفريق سابقا أبرزهم السنغاليان ديمبا با وبابيس سيسي.

وتأتي الدعوى إضافة لأخرى رفعها مالك الفريق ضد رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز بشأن فشل صفقة استحواذ صندوق الاستثمار السعودي على الفريق والتي انهارت في يوليو، من السنة الماضية.

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وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن مايك أشلي يطالب بالتعويض عن الضرر ومبالغ كبيرة بشأن فشل صفقة استحواذ صندوق الاستثمار السعودي على الفريق والذي عرض مبلغا وصل إلى 300 مليون جنيه إسترليني.

ويتهم مالك نيوكاسل رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز بعرقلة عملية الاستحواذ المقترحة.

ولا زالت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز حسب الصحيفة لم ترد على دعوى مالك نيوكاسل يونايتد بشأن الصفقة.

المصدر: "وكالات"

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