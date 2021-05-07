كروس يرد على سخرية نجم تشيلسي

رد الألماني توني كروس، لاعب وسط ريال مدريد، على سخرية ميسون مونت، نجم تشيلسي، والتي جاءت عبر تصريحات سابقة له.

وصرح مونت عقب مباراة الإياب: "رأيت أحد لاعبي ريال مدريد يقول من قبل إنه لا يعاني من الأرق بسبب أفراد، لكن عليهم الآن أن يعانوا من الأرق بسببنا كفريق بأكمله".

وأعاد كروس نشر تصريحات مونت، عبر حسابه على "تويتر" وعلق عليها: "لا أزال أنام جيدا، لكنك أحسنت صنعا بالأمس. تهانينا لك وحظا سعيدا في أول نهائي بدوري الأبطال".

Still sleeping ok. But well done yesterday. congrats. Good luck in your first CL final. https://t.co/XTbtIkCXys — Toni Kroos (@ToniKroos) May 6, 2021

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وتفوق تشيلسي، الذي كان الطرف الأفضل في التعادل 1-1 في مدريد الأسبوع الماضي، على منافسه وهزّ الشباك عبر تيمو فيرنر وميسون ماونت ليفوز 3-1 في النتيجة الإجمالية ويتأهل لمواجهة غريمه المحلي مانشستر سيتي في نهائي إنجليزي خالص في اسطنبول.

وبعد إهدار فرصة بلوغ نهائي دوري الأبطال للمرة الخامسة في ثمانية أعوام لم يعد أمام ريال مدريد سوى التركيز على الدوري الإسباني فقط وسعيه للحفاظ على لقبه.

جدير بالذكر أن كروس سبق أن فاز بلقب دوري أبطال أوروبا 4 مرات مع ريال مدريد وبايرن ميونخ.

المصدر: twitter/ToniKroos