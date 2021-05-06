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بالفيديو.. هازارد يثير الجدل بسبب الضحك

الرياضة

بالفيديو.. هازارد يثير الجدل بسبب الضحك
AFP TOBY MELVILLE
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أثار البلجيكي إيدين هازارد، نجم ريال مدريد، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب خسارة فريقه أمام تشيلسي 0-2 في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وظهر هازارد عقب صافرة نهاية المواجهة يضحك ويمازح كورت زوما، مدافع تشيلسي.

ولم يظهر هازارد اللاعب السابق بصفوف تشيلسي أي حماس خلال مباراة أمس الأربعاء، حيث كان بلا خطورة تذكر على مرمى البلوز إذ استبدله زين الدين زيدان في الدقائق الأخيرة.

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وأثارت اللقطة سخط عدد كبير من جمهور ريال مدريد على مواقع التواصل الإجتماعي، واتهمت اللاعب بالتهاون. 

وكان هازارد لاعبا سابقا في صفوف تشيلسي، قبل أن ينتقل إلى ريال مدريد في صيف 2019.

وأهدار ريال مدريد فرصة بلوغ نهائي دوري الأبطال للمرة الخامسة في ثمانية أعوام بعد خسارته أمام تشيلسي 3-1 في النتيجة الإجمالية.

المصدر: "مواقع التواصل الإجتماعي"

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