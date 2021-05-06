مدفيديف وروبليف يودعان بطولة مدريد للتنس (فيديو)

ودع الروسي دانييل مدفيديف بطولة مدريد الإسبانية لكرة المضرب بعد خسارته في الدور الثالث اليوم الخميس، أمام التشيلي كريستيان كارين بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة.

وخسر مدفيديف المجموعة الأولى 6-4، قبل أن يعادل النتيجة بفوزه بالمجموعة الثانية 7-6، واحتكم اللاعبان لمجموعة ثالثة فاصلة أنهاها التشيلي بسهولة لمصلحته بنتيجة 6-1 ليفوز بالمباراة التي استغرقت ساعتين و30 دقيقة.

What a great win for 🇨🇱 @Garin_Cris!



He knocks out Medvedev 6-4, 6-7, 6-1 to make the quarters of the #MMOPEN 👏 pic.twitter.com/2VRgCNAUEo — ATP Tour (@atptour) May 6, 2021

He's done it! 🇨🇱@Garin_Cris equals the biggest win of his career, taking out world No.3 Medvedev 6-4 6-7(2) 6-1 in Madrid!#MMOpenpic.twitter.com/mCNishqndp — Tennis TV (@TennisTV) May 6, 2021

وسيواجه كارين في الدور المقبل للبطولة البالغ مجموع جوائزها أكثر من 2.6 مليون يورو، الفائز من مواجهة الإيطالي ماتيو بريتيني والأرجنتيني فيديريكو ديلبونيس.

كما ودع الروسي أندريه روبليوف البطولة بخسارته أمام الأمريكي جون إيسنر بمجموعتين مقابل واحدة، بواقع: 7-6 و3-6 و7-6، خلال ساعتين و5 دقائق.

A big win for Big John! 👏



29 aces later, @JohnIsner upsets Rublev 7-6(4), 3-6, 7-6(4) to reach his third #MMOPEN quarter-final. pic.twitter.com/JTxNVQsLNe — ATP Tour (@atptour) May 6, 2021

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وسيواجه إيسنر في الدور ربع النهائي النمساوي دومينيك تيم الفائز بدوره على الأسترالي أليكس دي مينور بمجموعتين نظيفتين 7-6 و6-4.

المصدر: rsport.ria.ru