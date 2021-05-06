مدفيديف وروبليف يودعان بطولة مدريد للتنس (فيديو)
ودع الروسي دانييل مدفيديف بطولة مدريد الإسبانية لكرة المضرب بعد خسارته في الدور الثالث اليوم الخميس، أمام التشيلي كريستيان كارين بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة.
وخسر مدفيديف المجموعة الأولى 6-4، قبل أن يعادل النتيجة بفوزه بالمجموعة الثانية 7-6، واحتكم اللاعبان لمجموعة ثالثة فاصلة أنهاها التشيلي بسهولة لمصلحته بنتيجة 6-1 ليفوز بالمباراة التي استغرقت ساعتين و30 دقيقة.
What a great win for 🇨🇱 @Garin_Cris!— ATP Tour (@atptour) May 6, 2021
He knocks out Medvedev 6-4, 6-7, 6-1 to make the quarters of the #MMOPEN 👏 pic.twitter.com/2VRgCNAUEo
He's done it! 🇨🇱@Garin_Cris equals the biggest win of his career, taking out world No.3 Medvedev 6-4 6-7(2) 6-1 in Madrid!#MMOpenpic.twitter.com/mCNishqndp— Tennis TV (@TennisTV) May 6, 2021
وسيواجه كارين في الدور المقبل للبطولة البالغ مجموع جوائزها أكثر من 2.6 مليون يورو، الفائز من مواجهة الإيطالي ماتيو بريتيني والأرجنتيني فيديريكو ديلبونيس.
كما ودع الروسي أندريه روبليوف البطولة بخسارته أمام الأمريكي جون إيسنر بمجموعتين مقابل واحدة، بواقع: 7-6 و3-6 و7-6، خلال ساعتين و5 دقائق.
🔥 29 aces— #MMOPEN (@MutuaMadridOpen) May 6, 2021
🔝 Top 10 win
✔️ QF
🔜 Dominic Thiem@JohnIsner | #MMOPENpic.twitter.com/hcnDs7V8ZK
A big win for Big John! 👏— ATP Tour (@atptour) May 6, 2021
29 aces later, @JohnIsner upsets Rublev 7-6(4), 3-6, 7-6(4) to reach his third #MMOPEN quarter-final. pic.twitter.com/JTxNVQsLNe
وسيواجه إيسنر في الدور ربع النهائي النمساوي دومينيك تيم الفائز بدوره على الأسترالي أليكس دي مينور بمجموعتين نظيفتين 7-6 و6-4.
المصدر: rsport.ria.ru