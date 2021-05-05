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الروسية بافليوتشينكوفا تتأهل لنصف نهائي بطولة مدريد للتنس (فيديو)

الرياضة

الروسية بافليوتشينكوفا تتأهل لنصف نهائي بطولة مدريد للتنس (فيديو)
Globallookpress Oscar J. Barroso
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تأهلت الروسية أناستاسيا بافليوتشينكوفا إلى الدور نصف النهائي لبطولة مدريد الإسبانية لكرة المضرب، بعد فوزها اليوم الأربعاء على التشيكية كارولينا موخوفا بمجموعتين نظيفتين.

وحسمت بافليوتشينكوفا المباراة لمصلحتها بمجموعتين دون رد، بواقع: 7-6 و7-6، خلال ساعة واحدة و59 دقيقة.

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وستواجه اللاعبة الروسية في الدور قبل النهائي من البطولة البالغ مجموع جوائزها أكثر من 2.5 مليون يورو، الفائزة من مباراة البيلاروسية أرينا سوبولينكا والبلجيكية إيليز ميرتينز.

المصدر: rsport.ria.ru

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