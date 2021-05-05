الروسية بافليوتشينكوفا تتأهل لنصف نهائي بطولة مدريد للتنس (فيديو)

تأهلت الروسية أناستاسيا بافليوتشينكوفا إلى الدور نصف النهائي لبطولة مدريد الإسبانية لكرة المضرب، بعد فوزها اليوم الأربعاء على التشيكية كارولينا موخوفا بمجموعتين نظيفتين.

وحسمت بافليوتشينكوفا المباراة لمصلحتها بمجموعتين دون رد، بواقع: 7-6 و7-6، خلال ساعة واحدة و59 دقيقة.

Fighter 💪@NastiaPav completes a major comeback over Muchova to advance to the @MutuaMadridOpen semifinals! pic.twitter.com/9SD9Srof92 — wta (@WTA) May 5, 2021

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وستواجه اللاعبة الروسية في الدور قبل النهائي من البطولة البالغ مجموع جوائزها أكثر من 2.5 مليون يورو، الفائزة من مباراة البيلاروسية أرينا سوبولينكا والبلجيكية إيليز ميرتينز.

المصدر: rsport.ria.ru