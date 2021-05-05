 
مباشر

الروسيان كاراتسيف ومدفيديف يتأهلان إلى ثمن نهائي بطولة مدريد للتنس

الرياضة

الروسيان كاراتسيف ومدفيديف يتأهلان إلى ثمن نهائي بطولة مدريد للتنس
AFP Paul CROCK
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qbxu

تأهل الروسي أصلان كاراتسيف إلى ثمن نهائي بطولة مدريد الإسبانية لكرة المضرب (التنس) بتغلبه اليوم الأربعاء على الأرجنتيني دييغو شفارتزمان، بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة.

وخسر كارتسيف المجموعة الأولى بنتيجة 6-2، قبل أن يقلب الطاولة على منافسه ويفوز بمجموعتين متتاليتين، بواقع 6-4 و6-1، خلال ساعة واحدة و48 دقيقة.

وسيواجه كاراتسيف في الدور المقبل للبطولة البالغ مجموع جوائزها أكثر من 2.6 مليون يورو، الكازاخي ألكسندر بوبليك.

كما تأهل الروسي دانييل مدفيديف إلى الدور ثمن النهائي بفوزه اليوم على الإسباني، أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا، بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، نتائجها: 4-6 و6-4 و6-2، خلال ساعتين و13 دقيقة.

إقرأ المزيد
الروسي روبليف يتأهل إلى ثالث أدوار بطولة مدريد للتنس (فيديو)
الروسي روبليف يتأهل إلى ثالث أدوار بطولة مدريد للتنس (فيديو)

وسيواجه مدفيديف في الدور المقبل التشيلي، كريستيان كارين.

المصدر: rsport.ria.ru

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا