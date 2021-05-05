الروسيان كاراتسيف ومدفيديف يتأهلان إلى ثمن نهائي بطولة مدريد للتنس

تأهل الروسي أصلان كاراتسيف إلى ثمن نهائي بطولة مدريد الإسبانية لكرة المضرب (التنس) بتغلبه اليوم الأربعاء على الأرجنتيني دييغو شفارتزمان، بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة.

وخسر كارتسيف المجموعة الأولى بنتيجة 6-2، قبل أن يقلب الطاولة على منافسه ويفوز بمجموعتين متتاليتين، بواقع 6-4 و6-1، خلال ساعة واحدة و48 دقيقة.

The impressive season continues 👏



🇷🇺 @AsKaratsev knocks seventh seed Schwartzman out of the #MMOPEN with a 2-6, 6-4, 6-1 win. pic.twitter.com/mVoCxIVkoc — ATP Tour (@atptour) May 5, 2021

وسيواجه كاراتسيف في الدور المقبل للبطولة البالغ مجموع جوائزها أكثر من 2.6 مليون يورو، الكازاخي ألكسندر بوبليك.

He was down, but he is not out 💪



🇷🇺 @DaniilMedwed beats Davidovich Fokina 4-6, 6-4, 6-2 and he will play Garin in the #MMOPEN 3R. pic.twitter.com/pwELTuRipb — ATP Tour (@atptour) May 5, 2021

كما تأهل الروسي دانييل مدفيديف إلى الدور ثمن النهائي بفوزه اليوم على الإسباني، أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا، بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، نتائجها: 4-6 و6-4 و6-2، خلال ساعتين و13 دقيقة.

إقرأ المزيد

وسيواجه مدفيديف في الدور المقبل التشيلي، كريستيان كارين.

المصدر: rsport.ria.ru