الروسيان كاراتسيف ومدفيديف يتأهلان إلى ثمن نهائي بطولة مدريد للتنس
تأهل الروسي أصلان كاراتسيف إلى ثمن نهائي بطولة مدريد الإسبانية لكرة المضرب (التنس) بتغلبه اليوم الأربعاء على الأرجنتيني دييغو شفارتزمان، بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة.
وخسر كارتسيف المجموعة الأولى بنتيجة 6-2، قبل أن يقلب الطاولة على منافسه ويفوز بمجموعتين متتاليتين، بواقع 6-4 و6-1، خلال ساعة واحدة و48 دقيقة.
The impressive season continues 👏— ATP Tour (@atptour) May 5, 2021
🇷🇺 @AsKaratsev knocks seventh seed Schwartzman out of the #MMOPEN with a 2-6, 6-4, 6-1 win. pic.twitter.com/mVoCxIVkoc
وسيواجه كاراتسيف في الدور المقبل للبطولة البالغ مجموع جوائزها أكثر من 2.6 مليون يورو، الكازاخي ألكسندر بوبليك.
He was down, but he is not out 💪— ATP Tour (@atptour) May 5, 2021
🇷🇺 @DaniilMedwed beats Davidovich Fokina 4-6, 6-4, 6-2 and he will play Garin in the #MMOPEN 3R. pic.twitter.com/pwELTuRipb
كما تأهل الروسي دانييل مدفيديف إلى الدور ثمن النهائي بفوزه اليوم على الإسباني، أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا، بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، نتائجها: 4-6 و6-4 و6-2، خلال ساعتين و13 دقيقة.
وسيواجه مدفيديف في الدور المقبل التشيلي، كريستيان كارين.
المصدر: rsport.ria.ru