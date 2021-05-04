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الروسي روبليف يتأهل إلى ثالث أدوار بطولة مدريد للتنس (فيديو)

الرياضة

الروسي روبليف يتأهل إلى ثالث أدوار بطولة مدريد للتنس (فيديو)
Reuters
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تأهل الروسي أندريه روبليف إلى الدور الثالث من بطولة مدريد الإسبانية لكرة المضرب بتغلبه اليوم الثلاثاء على الأمريكي تومي باول، بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة.

وخسر روبليف المجموعة الأولى بنتيجة 7-6 قبل أن يقلب الطاولة على منافسه ويفوز بمجموعتين متتاليتين، بواقع 6-3 و6-4، خلال ساعتين و20 دقيقة.

وسيواجه روبليف في الدور الثالث للبطولة البالغ مجموع جوائزها أكثر من 2.6 مليون يورو، الفائز من مباراة الأمريكي جون إيسنر والإسباني روبرتو باوتيستا آغوت.

المصدر: rsport.ria.ru

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