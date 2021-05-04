الروسي روبليف يتأهل إلى ثالث أدوار بطولة مدريد للتنس (فيديو)

تأهل الروسي أندريه روبليف إلى الدور الثالث من بطولة مدريد الإسبانية لكرة المضرب بتغلبه اليوم الثلاثاء على الأمريكي تومي باول، بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة.

وخسر روبليف المجموعة الأولى بنتيجة 7-6 قبل أن يقلب الطاولة على منافسه ويفوز بمجموعتين متتاليتين، بواقع 6-3 و6-4، خلال ساعتين و20 دقيقة.

Finding his best when it matters most 🔥@AndreyRublev97 comes through a high-quality match with Tommy Paul 6-7 6-3 6-4 for his first-ever #MMOpen win! pic.twitter.com/wcYYrTi5dh — Tennis TV (@TennisTV) May 4, 2021

وسيواجه روبليف في الدور الثالث للبطولة البالغ مجموع جوائزها أكثر من 2.6 مليون يورو، الفائز من مباراة الأمريكي جون إيسنر والإسباني روبرتو باوتيستا آغوت.

Digging DEEP 😤 @AndreyRublev97 outlasts Tommy Paul 6-7(5), 6-3, 6-4 to reach the last 16 in Madrid 🔥 #MMOPENpic.twitter.com/8TeP4uZvby — ATP Tour (@atptour) May 4, 2021

المصدر: rsport.ria.ru