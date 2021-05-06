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برشلونة يستعيد نجمه المصاب

الرياضة

برشلونة يستعيد نجمه المصاب
Globallookpress
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شارك المهاجم الدنماركي مارتن برايثوايت، في مران فريقه برشلونة الإسباني صباح اليوم الخميس، لأول مرة بعد غيابه منذ الـ20 من بريل الماضي بسبب الإصابة بالتواء في كاحله الأيمن.

وغاب برايثوايت عن المشاركة مع النادي الكتالوني في آخر 4 مباريات، ضد خيتافي وفياريال وغرناطة وفالنسيا، وسيكون من الصعب الدفع به في مباراة القمة المنتظرة ضد أتلتيكو مدريد السبت المقبل، حسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

وأضافت الصحيفة: "برايثوايت سيكون في جاهزية تامة للسفر إلى فالنسيا، لمواجهة ليفانتي بالجولة 36".

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ومع تعافي النجم الدنماركي، ستبقى لائحة مصابي برشلونة تضم كلا من: أنسو فاتي الذي سيخضع لعملية جراحية في لشبونة، والبرازيلي فيليبي كوتينيو الذي يعاني من إصابة أيضا في ركبته.

المصدر: mundodeportivo.com

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