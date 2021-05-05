هوغو بروس مدربا لمنتخب جنوب إفريقيا لكرة القدم

أعلن الاتحاد الجنوب إفريقي لكرة القدم اليوم الأربعاء، تعيين البلجيكي هوغو بروس مدربا للمنتخب الأول بعقد حتى كأس العالم 2026.

وقاد المدرب البالغ 69 عاما، والذي كان ضمن تشكيلة بلجيكا كلاعب خلال الوصول إلى قبل نهائي كأس العالم 1986، منتخب الكاميرون لحصد لقب كأس الأمم الإفريقية 2017، لكنه شغل منصبه لأقل من عامين.

Hugo Broos appointed Bafana Bafana coach https://t.co/2SOmyS9nRt — Bafana Bafana (@BafanaBafana) May 5, 2021

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وقاد بروس أيضا كلوب بروج وأندرلخت لإحراز لقب الدوري البلجيكي، ونال جائزة أفضل مدرب في بلاده في أربع مناسبات مختلفة.

وسبق للمدرب البلجيكي العمل في الجزائر واليونان وقطر وتركيا، وكان عمله الأخير كمدير تقني في نادي أوستنده البلجيكي.

وسيتولى بروس المسؤولية بدلا من موليفي نتسيكي، الذي أقيل في الـ31 من مارس الماضي بعدما أخفقت جنوب إفريقيا في التأهل لكأس الأمم المقرر إقامتها في الكاميرون في يناير المقبل.

وسيصل بروس لشغل منصبه قبل أن تبدأ جنوب إفريقيا مشوار تصفيات كأس العالم "قطر 2022" في المجموعة السابعة مع إثيوبيا وغانا وزيمبابوي.

المصدر: رويترز