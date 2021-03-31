جنوب إفريقيا تقيل المدرب نتسيكي عقب الفشل في التأهل لكأس الأمم

أقال الاتحاد الجنوب إفريقي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، مدرب منتخبه الأول موليفي نتسيكي عقب الفشل المفاجئ في التأهل لكأس الأمم الإفريقية لكرة القدم في الكاميرون مطلع العام المقبل.

واحتل أبطال كأس الأمم 1996، المركز الثالث في مجموعتهم بالتصفيات خلف غانا، والسودان، عقب الخسارة 0-2 في الخرطوم (أمام السودان) يوم الأحد الماضي، بينما كان التعادل كافيا لوصولهم للنهائيات.

وارتقى نتسيكي من تدريب منتخب جنوب إفريقيا تحت 17 عاما إلى قيادة المنتخب الأول في أغسطس 2019، وفاز أربع مرات في تسع مباريات وكان مكلفا بالتأهل لكأس الأمم.

وتبدأ جنوب إفريقيا مشوار تصفيات كأس العالم 2022 في يونيو المقبل، وتنافس ضمن مجموعة تشمل غانا، وزيمبابوي، وإثيوبيا في المرحلة التمهيدية.

ويتأهل متصدرو المجموعات فقط إلى المرحلة الفاصلة بالتصفيات.

المصدر: رويترز