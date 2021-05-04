بطولة جديدة لاتحاد لاعبات التنس المحترفات في رومانيا

قرر اتحاد لاعبات التنس المحترفات اليوم الثلاثاء إضافة بطولة جديدة للسيدات إلى جدوله لموسم 2021 في كلوج-نابوكا في رومانيا ستنطلق في الثاني من أغسطس المقبل.

وستقام بطولة (وينرز المفتوحة) وهي من فئة 250 نقطة على ملاعب رملية خارج القاعات وستشارك فيها 32 لاعبة في القرعة الرئيسية للفردي إضافة إلى 16 ثنائيا للزوجي.

WTA announces new tournament in Romania https://t.co/H6MSwZoB11 — TOI Sports News (@TOISportsNews) May 4, 2021

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واستضافت رومانيا سابقا بطولة تحت إشراف اتحاد المحترفات في الفترة بين 2014 و2019 في بوخارست وفازت الرومانية سيمونا هاليب المصنفة الثالثة عالميا حاليا بلقبها مرتين على أرضها.

المصدر: "رويترز"