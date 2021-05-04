روما الإيطالي يعين البرتغالي مورينيو مدربا للموسم المقبل

أعلن نادي روما الإيطالي في بيان رسمي اليوم الثلاثاء، أنه عين البرتغالي جوزيه مورينيو مدربا للفريق في الموسم المقبل، خلفا للمدرب باولو فونسيكا، الذي سيرحل نهاية الموسم الجاري.

وجاء في بيان النادي الإيطالي العريق، أن مورينيو وافق على عقد مدته ثلاث سنوات مع "الذئاب" يستمر حتى 30 يونيو 2024.

وأضاف البيان: "مورينيو البالغ 58 عاما، هو أحد أكثر المدربين نجاحا في تاريخ الرياضة، بعد أن فاز بـ25 لقبا كبيرا في مسيرته حتى الآن. وتضم قائمة الأندية التي أدارها سابقا بورتو وتشيلسي وإنتر ميلان وريال مدريد ومانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير".

وكان نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي قد أقال مورينيو من منصبه كمدير فني للفريق اللندني في الـ19 من أبريل الماضي.

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The club are delighted to announce an agreement has been reached with Jose Mourinho for him to become our new head coach ahead of the 2021-22 season.

#ASRomapic.twitter.com/f5YGGIVFJp — AS Roma English (@ASRomaEN) May 4, 2021

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وأعلن نادي روما في وقت سابق اليوم انفصاله عن مدربه، البرتغالي باولو فونسيكا، بالتراضي اعتبارا من نهاية الموسم الجاري.

المصدر: asroma.com