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روما الإيطالي ينفصل عن مدربه فونسيكا

الرياضة

روما الإيطالي ينفصل عن مدربه فونسيكا
AFP FILIPPO MONTEFORTE
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أكد نادي روما الإيطالي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، أنه انفصل عن مدربه، باولو فونسيكا، بالتراضي، ومن ثم سيرحل المدرب البرتغالي في نهاية الموسم الحالي.

ويأتي الإعلان قبل يومين فقط من مباراة الفريق أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي، في إياب قبل نهائي الدوري الأوروبي، بعد هزيمة الفريق 6-2 ذهابا.

وسيقود فونسيكا فريق روما الإيطالي خلال هذه المباراة.

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وقاد فونسيكا روما للحصول على المركز الخامس في الدوري الإيطالي الموسم الماضي، لكن مسيرة الفريق تعثرت هذا الموسم.

وحقق روما فوزا وحيدا في أخر ثماني مباريات لعبها في الدوري، وتراجع عقب ذلك إلى المركز السابع حاليا.

وقالت تقارير في إيطاليا إن ماوريسيو ساري، مدرب نابولي وتشيلسي ويوفنتوس السابق، هو أبرز المرشحين لخلافة فونسيكا في تدريب روما.

المصدر: "رويترز"

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