بالفيديو.. أفراح إنتر ميلان باللقب للمرة الأولى منذ أكثر من عقد

خرج الآلاف من جمهور إنتر ميلان إلى شوارع إيطاليا، يوم الأحد، للاحتفال بفوز "النيراتزوري" بلقب الدوري الإيطالي الممتاز "الكالتشيو" وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من عقد.

واحتشد مشجعو إنتر ميلان، في ميدان "الكاتدرائية" بمدينة ميلانو، للاحتفال بحسم لقب الدوري الإيطالي للمرة الـ19 في تاريخ النادي.

وحصد إنتر الذي يقوده فنيا، أنطونيو كونتي، على لقب الدوري المحلي، بعد تعادل أتالانتا وساسولو بهدف لمثله في المباراة التي جمعت الفريقين الأحد، ليصبح الفارق بين المتصدر إنتر وأقرب ملاحقيه 13 نقطة، وذلك قبل أربع جولات متبقية على نهاية المسابقة.

🔥 Фаны «Интера» огненно отметили чемпионство своей команды на главной площади города – Пьяцца-дель-Дуомо!



Как же круто! ⚫🔵 pic.twitter.com/7MtUB8mNGM — Eurosport.ru (@Eurosport_RU) May 3, 2021

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وأنهت الشرطة الإيطالية الاحتفالات التي شهدت تجمع 30 ألف شخص، قبل العاشرة مساء بتوقيت إيطاليا، موعد حظر التجوال المفروض هناك.

وتفوق إنتر ميلان على جاره اللدود ميلان حيث أنه حصد لقب بطولة الدوري أكثر، ليصبح ثاني أنجح فريق في إيطاليا بعدد مرات الفوز باللقب، خلف يوفنتوس(36) مرة.

وبالنظر إلى المواسم الـ10 التي غاب فيها إنتر عن التتويج، نجد أن أفضل أرقامه حققها في نسختي 2010-2011، و2019-2020 حين حل وصيفا، فيما حصل على المركز الرابع 3 مرات في مواسم 2015-2016 و2017-2018 و2018-2019، وعلى المركز الخامس (2013-2014)، والمركز السادس (2011-2012)، والمركز السابع (2016-2017)، والمركز الثامن (2014-2015)، والمركز التاسع (2012-2013).

المصدر: "وكالات"