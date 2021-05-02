ميسي مهدد بالغياب عن مواجهة أتلتيكو مدريد ربما المصيرية

يخوض فريق برشلونة مباراة صعبة أمام فالنسيا، مساء اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ34 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن 4 لاعبين من برشلونة مهددون بالغياب أمام أتلتيكو مدريد، إذا حصلوا على بطاقة صفراء جديدة، اليوم عند اشتراكهم في اللعب ضد فالنسيا.

واللاعبون المهددون هم: النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، والهولندي فرينكي دي يونغ، والفرنسي أنطوان غريزمان، وأوسكار مينغويوزا.

وفيما يلي التشكيلة المتوقعة لبرشلونة أمام فالنسيا اليوم الأحد:

لحراسة المرمى: الألماني مارك-أندريه تير شتيغن.

لخط الدفاع: جوردي ألبا، الفرنسي كليمون لونغليه، جيرارد بيكيه، أوسكار مينغويزا، سيرجينو ديست.

لخط الوسط: سيرجيو بوسكيتس، بيدري، فرينكي دي يونغ.

لخط الهجوم: ليونيل ميسي وأنطوان غريزمان.

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وسيغيب الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لفريق برشلونة عن دكة البدلاء، وذلك تنفيذا لعقوبة الاتحاد الإسباني لكرة القدم عليه بعد التجاوزات التي صدرت منه بحق طاقم التحكيم عقب مباراة غرناطة، في الجولة الماضية للدوري، والتي انتهت بهزيمة مدوية للفريق الكتالوني في عقر داره بهدف مقابل هدفين.

ويحتل أتلتيكو مدريد صدارة "الليغا" برصيد 76 نقطة، متقدما بفارق نقطتين على جاره ووصيفه ريال مدريد، ومن ثم برشلونة في المركز الثالث برصيد 71 نقطة.

المصدر: وكالات