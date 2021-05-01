أتلتيكو مدريد ينجو من هدف في الوقت القاتل

خرج فريق أتلتيكو مدريد من عنق الزجاجة أمام ضيفه إلتشي (1-0) في المباراة التي جرت بينهما اليوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ34 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويدين أتلتيكو "الروخي بلانكوس" بالفضل في انتصاره للاعبه ماركوس لورينتي الذي أحرز هدف الفوز اليتيم له في الدقيقة الـ24 من زمن الشوط الأول.

وكاد لورنتي نفسه أن يتسبب في خسارة فريقه نقطتين ثمينتين، في الوقت القاتل المحتسب بدلا من الضائع للمباراة، عند لعب كرة بيده داخل منطقة جزاء فريقه، لكن لحسن حظه أن مهاجم الفريق الخصم فيديل تشافيز، أخفق في ترجمتها إلى هدف التعادل لأصحاب الأرض، حيث ارتدت كرته من القائم الأيسر.

ورفع أتلتيكو مدريد رصيده بعد هذا الفوز إلى 76 نقطة، ليبتعد بصدارة الليغا، بفارق 5 نقاط عن ملاحقيه ريال مدريد وبرشلونة، قبل مباراتيهما أمام أوسوسونا وفالتنسيا على الترتيب.

في المقابل، توقف رصيد إلتشي عند 30 نقطة، ويشغل المركز الثامن عشر قبل الأخير على سلم ترتيب الدوري.

المصدر: RT