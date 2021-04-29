فريق مصري يمنح العضوية الشرفية لمحمد صلاح

أعلن مجلس إدارة نادي الإسماعيلي المصري، منح عضوية النادي الشرفية للنجم محمد صلاح هداف نادي ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر لكرة القدم، ولوالده صلاح حامد محروس.

وجاء قرار الإسماعيلي، عقب تصريحات محمد صلاح في مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، مساء الأربعاء الماضي، والتي أكد فيها تشجيعه لنادي الإسماعيلي منذ الصغر من حب والده للنادي.

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وأكد محمد صلاح أن انتمائه الشخصي داخل مصر ليس للأهلي أو الزمالك، بل للإسماعيلي.

ورد "الفرعون" على أحد الجماهير عبر يوتيوب، "أشجع الإسماعيلي منذ الصغر، مثل والدي".

وأضاف: "أشجع الفريق منذ أن كان الدراويش يلقبون بمدرسة الفن والهندسة، أعلم أن الزملكاوية سيغضبون من هذا الأمر، لكن هذا لقب الإسماعيلي".

ووجه نادي الإسماعيلي دعوة لوالد صلاح بزيارة قلعة "الدراويش" في الوقت الذي يحدده من أجل تكريمه وإهداء درع النادي له ولنجله.

المصدر: وكالات