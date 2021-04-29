تقرير.. ليفربول يستقر على بديل محمد صلاح

أفادت صحيفة "بيلد" الألمانية، بأن المدير الفني لنادي ليفربول، الألماني يورغن كلوب، حدد اللاعب البديل، في حال رحيل أحد المهاجمين المصري محمد صلاح أو السنغالي عن صفوف "الريدز".

وقالت "بيلد" أن ليفربول يهيئ نفسه لاحتمال بيع نجمه محمد صلاح الذي سبق له الاعتراف في تصريحات صحفية، بأنه لا يمانع اللعب لناد آخر، في إشارة إلى أحد قطبي الكرة الإسبانية، ريال مدريد وبرشلونة، لذا وضع الإنجليزي جادون سانشو جناح بوروسيا دورتموند، على رأس اهتماماته خلال الصيف المقبل.

وأضافت الصحيفة في تقرير لها، أن الألماني يورغن كلوب المدير الفني "للريدز" يرى سانشو، هو أفضل من يحل محل صلاح، مشيرة إلى أن ليفربول لن يضع العراقيل أمام نجمه المصري في حال رغبته في الرحيل، طالما أنه وجد البديل المناسب.

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وأوضحت الصحيفة أن ليفربول لن يستطيع التعاقد مع سانشو بمبلغ يقل عن 100 مليون جنيه إسترليني، وهو ما سيكون صعبا في ظل الظروف المادية الحالية للنادي والخسائر التي لحقت به بسبب تفشي فيروس كورونا.

وتابع التقرير أن الصفقة لن تتم إلا في حالة رحيل واحد من بين صلاح أو ماني خلال الصيف القادم، مما سيؤدي إلى توفر مبلغ لصفقة ليفربول الجديدة.

وينتهي عقد سانشو (21 عاما) الناشئ السابق في أكاديمية مانشستر سيتي الإنجليزي، مع دورتموند بعد عامين، وتقدر قيمته السوقية بنحو 100 مليون يورو.

بينما ينتهي عقد محمد صلاح (29 عاما) مع "الريدز" في عام 2023، ويحتل مركز الوصافة في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 20 هدفا، متأخرا بفارق هدف واحد عن المتصدر الإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام.

المصدر: وكالات