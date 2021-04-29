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شاهد.. ميسي يسجل هدفا بطريقة "البلياردو"

الرياضة

شاهد.. ميسي يسجل هدفا بطريقة
Reuters /Albert Gea
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تقدم فريق برشلونة على ضيفه غرناطة (1-0)، في الشوط الأول للمباراة بينهما اليوم الخميس، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ33 من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".

وسجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هدف التقدم لأصحاب الأرض، في الدقيقة 24 بتسديدة متقنة في الزاوية اليمنى البعيدة الميتة.

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ويحتل برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد، 33 نقطة، وفي حال فوزه اليوم، فسينتزع الصدارة من أتلتيكو مدريد بفارق نقطة واحدة.

بينما يشغل غرناطة المركز التاسع على سلم الترتيب برصيد 42 نقطة.

المصدر: RT

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