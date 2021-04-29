غرناطة يقدم هدية ثمينة لقطبي مدريد الكروي أتلتيكو والريال على حساب برشلونة (فيديو)

حول فريق غرناطة تأخره بهدف إلى فوز مثير على برشلونة (2-1) في عقر داره، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، وذلك في ختام منافسات الجولة الـ33 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ووضع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أصحاب الأرض في المقدمة بهدف سجله، في الدقيقة 24 من زمن الشوط الأول، بتسديدة متقنة في الزاوية اليمنى البعيدة الميتة.

🎥 هدف الأسطورة ليو ميسي 😍♥️ pic.twitter.com/NPZxlTkDa4 — MESSI MEDIA 🎥 (@TM_10_MEDIA) April 29, 2021

ولكن غرناطة رد الصاع صاعين في الشوط الثاني، بتسجيله هدفين متتاليين عبر كل من المهاجمين، الكولومبي داروين ماتشيس والإسباني المخضرم خورخي مولينا (37 عاما)، في الدقيقتين (63 و79) على الترتيب، من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "كامب نو".

الدوري الاسباني | برشلونة 1 × 1 غرناطة | هدف التعادل غرناطة #برشلونه_غرناطه#برشلونةpic.twitter.com/5Kxl6nNqj0 — بث مباريات (@tnj_7) April 29, 2021

برشلونه 1 × 2 غرناطه | هدف ثاني لغرناطه

ملخص المباراه لحظه بلحظه علي التليجرام#برشلونه_غرناطه



رابط قناة التليجرامhttps://t.co/JbDDgyFpg1pic.twitter.com/A08drRf2Y2 — كوره live (@AhmedAs08282770) April 29, 2021

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وبقي برشلونة، بعد هذه الهزيمة المفاجئة، في المركز الثالث على سلم ترتيب الدوري، برصيد 71 نقطة، مفوتا فرصة ذهبية لانتزاع صدارة "الليغا" من أتلتيكو مدريد المتصدر برصيد 72 نقطة.

في المقابل، رفع غرناطة رصيده بعد هذا الفوز إلى 45 نقطة، وتقدم إلى المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري.

المصدر: RT