راموس يضحي بجزء من راتبه من أجل ارتداء قميص ريال مدريد

كشفت صحيفة "ABC" الإسبانية، أن سيرخيو راموس قائد فريق ريال مدريد، وافق على خفض راتبه بنسبة 10% لتجديد عقده، الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، ولكن بشرط أن يكون لمدة عامين.

وبحسب "ABC" فإن: "دائرة المقربين من راموس تنصحه بالبقاء في ريال مدريد في الوقت الحالي، لكنه لا يوجد أي قرار نهائي بشأن مستقبله، وكل شيء يعتمد على النقاش مع فلورينتينو بيريز رئيس النادي لحسم هذا الملف".

وكان ريال مدريد قد عرض على راموس التجديد لمدة عام مع خيار التمديد لعام آخر، وهي الطريقة التي يتبعها النادي مع اللاعبين الذين يتخطى عمرهم حاجز الـ30 عاما، لتجديد عقدهم عاما بعد عام وفقا لأدائهم.

ويتعافى قائد ريال مدريد من إصابته العضلية، ويصارع الزمن من أجل اللحاق بلقاء تشيلسي يوم 5 مايو المقبل، في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا.

يذكر أن سيرخيو راموس (35 عاما) انضم إلى صفوف ريال مدريد في عام 2005 قادما من إشبيلية، ودافع عن ألوان "الميرينغي" منذ ذلك الحين في 670 مباراة في جميع البطولات، وسجل 101 هدف إضافة إلى 40 تمريرة حاسمة.

المصدر: وكالات