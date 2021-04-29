قائمة المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب في نصف نهائي دوري الأبطال

رشح حساب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم على "تويتر" 4 لاعبين للفوز بجائزة أفضل لاعب في ذهاب الدور نصف النهائي لـ"التشامبيونزليغ".

وأقيمت يوم الثلاثاء الماضي، المباراة الأولى في المربع الذهبي بين ريال مدريد وضيفه تشيلسي وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، بينما تغلب مانشستر سيتي، أمس الأربعاء، في المباراة الثانية على مضيفه باريس سان جيرمان 2-1.

🔝 Who gets your vote this week?



🌟 N'Golo Kanté

🌟 Karim Benzema

🌟 Kevin De Bruyne

🌟 Ángel Di María#UCLPOTW | @FTBSantander — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 28, 2021

وضمت قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال، 4 لاعبين، وهم لاعب خط وسط نادي تشيلسي، الفرنسي نغولو كانتي، ومواطنه، مهاجم ريال مدريد، كريم بنزيما، وصانع ألعاب نادي مانشستر سيتي، البلجيكي كيفين دي بروين، وجناح باريس سان جيرمان، الأرجنتيني أنخيل دي ماريا.

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وسيتم الإعلان عن اسم الفائز في وقت لاحق اليوم الخميس.

المصدر: ChampionsLeague