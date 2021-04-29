مانشستر سيتي يطلق لقبا جديدا على محرز بعد تألقه في مباراة سان جيرمان (فيديو)

خطف النجم الجزائري رياض محرز، الأضواء في مباراة فريقه مانشستر سيتي أمام مضيفه باريس سان جيرمان، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد تسجيله هدفا عالميا من ركلة حرة.

وأحرز محرز، هدف فوز مانشستر سيتي (2-1) من ركلة حرة على حدود منطقة الجزاء، حيث سدد النجم الجزائري كرة مباشرة اخترقت الحائط البشري، وفشل حارس مرمى باريس سان جيرمان، كيلور نافاس، في التصدي لها.

Le but de Riad Mahrez x PSG version fr 🇩🇿🔥😍 pic.twitter.com/gszj5lp4Hb — Ɗ乙e ̲d ̲ 🇩🇿 (@Dzed213) April 28, 2021

وتفاعل الحساب العربي لنادي مانشستر سيتي على "تويتر" مع تألق محرز في مباراة باريس سان جيرمان، وأطلق عليها لقبا جديدا، حيث كتب: "فخر العرب وما زال ما زال".

ومن المقرر أن يستضيف مانشستر سيتي نظيره باريس سان جيرمان في مباراة الإياب، يوم الثلاثاء المقبل، لتحديد المتأهل منهما لنهائي دوري الأبطال.

المصدر: RT