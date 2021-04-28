مبابي يخرج برقم سلبي للمرة الأولى في مسيرته بدوري أبطال أوروبا

خرج الفرنسي كليان مبابي برقم سلبي فريد من فريق مباراة فريقه باريس سان جيرمان أمام ضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي (2-1) يوم الأربعاء، في ذهاب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا.

ولم يسدد مبابي أي كرة على مرمى مانشستر سيتي، طوال المباراة التي جرت بينهما التي جرت على ملعب "حديقة الأمراء" في العاصمة باريس، وذلك لأول مرة خلال مسيرته في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

0 - Tonight was the first time Kylian Mbappé completed 90 minutes in a UEFA Champions League match and failed to attempt a single shot. Subdued. #UCL — OptaJoe (@OptaJoe) April 28, 2021

وأحرز مبابي (22 عاما) 8 أهداف في الموسم الحالي "للتشامبيونز ليغ" حتى الآن، ويحتل المركز الثاني في قائمة الهدافين، بفارق هدفين خلف "الفتى الذهبي" النرويجي إيرلينغ هالاند (20 عاما) نجم فريق بوروسيا دورتموند الألماني، الذي خرج من البطولة في الدور الماضي على يد مانشستر سيتي بالذات.

كما خرج زميله السنغالي إدريسا غاي برقم سلبي، بعد طرد بسبب الخشونة الزائدة، في الدقيقة 44، ليصبح أول لاعب يتعرض للطرد مرتين خلال الموسم الواحد لدوري الأبطال، منذ الموسم (2012-2013).

2 - Idrissa Gueye is the first player to be sent off twice in a single UEFA Champions League campaign since Alvaro Arbeloa for Real Madrid in 2012-13. Reckless. #UCL — OptaJoe (@OptaJoe) April 28, 2021

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بينما حقق زميلهما المدافع البرازيلي ماركينيوس رقما مميزا خلال المباراة بتسجيله هدف التقدم لأصحاب الأرض، عند الدقيقة 15 من زمن الشوط الأول، ليصبح ثالث لاعب في تاريخ البطولة، ينجح في التسجيل خلال الدورين ربع ونصف النهائي، في موسمين متتاليين، وذلك وفقا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات.

ولم يحقق هذا الإنجاز سوى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مع ريال مدريد في مواسم (2011-12 - 2012-13 - 2013-14)، والفرنسي أنطوان غريزمان مع أتلتيكو مدريد في موسمي (2015-16 و2016-17).

وخسر باريس سان جيرمان أمام مانشستر سيتي بهدف مقابل هدفين، لصعب من مهمته في تكرار إنجازه التاريخي في العام الماضي، بتأهله لأول مرة في التاريخ إلى نهائي البطولة.

المصدر: وكالات