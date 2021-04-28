شاهد.. رياض محرز يصعق باريس سان جيرمان
رد فريق مانشستر سيتي بهدف التعادل على مضيفه باريس سان جيرمان (1-1) في المباراة الجارية بينمها مساء اليوم الأربعاء، وذلك في ذهاب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وسجل المدافع البرازيلي ماركينيوس هدف التقدم للفريق الباريسي مبكرا، في الدقيقة 15 من زمن الشوط الأول.
@alamiHD1pic.twitter.com/0jZfkTpYVV— اهداف (@3aHjjSitcBFowM8) April 28, 2021
ورد النجم البلجيكي كيفن دي بروين بهدف التعادل للضيوف، بحلول الدقيقة 64 بكرة حولها إلى منطقة الجزاء ذهبت إلى الزاوية اليمنى البعيدة من دون أن تلامس أي لاعب.
باريس 1×1 مانشستر سيتي— اهداف HD (@real__095) April 28, 2021
هدف دي بروينpic.twitter.com/7FzAHZ3BTO
ومن ثم وضع النجم الجزائري رياض محرز للفريق الإنجليزي في المقدمة بتسجيله الهدف الثاني له بتسديدة رائعة من ضربة حرة مباشرة في الزاوية اليسرى، في الدقيقة 72 من زمن اللقاء المقام على ملعب "حديقة الأمراء" في العاصمة باريس.
المصدر: RT