شاهد.. رياض محرز يصعق باريس سان جيرمان بهدف عالمي
حول فريق مانشستر سيتي تأخره بهدف إلى تقدم على مضيفه باريس سان جيرمان (2-1) في المباراة الجارية بينمها مساء اليوم الأربعاء، في ذهاب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وسجل المدافع البرازيلي ماركينيوس هدف التقدم للفريق الباريسي مبكرا، في الدقيقة 15 من زمن الشوط الأول.
@alamiHD1pic.twitter.com/0jZfkTpYVV— اهداف (@3aHjjSitcBFowM8) April 28, 2021
ورد النجم البلجيكي كيفن دي بروين بهدف التعادل للضيوف، بحلول الدقيقة 64 بكرة حولها إلى منطقة الجزاء ذهبت إلى الزاوية اليمنى البعيدة من دون أن تلامس أي لاعب.
Де Брюйне забросил в штрафную, но к мячу никто из игроков не успел, а Навас не ожидал такой подставы 😱— Матч ТВ (@MatchTV) April 28, 2021
Так «Сити» сравнял pic.twitter.com/X5VDMdcyW2
ومن ثم وضع النجم الجزائري رياض محرز للفريق الإنجليزي في المقدمة بتسجيله الهدف الثاني له بتسديدة رائعة من ضربة حرة مباشرة في الزاوية اليسرى، في الدقيقة 71 من زمن اللقاء المقام على ملعب "حديقة الأمراء" في العاصمة باريس.
باريس 1×2 مانشستر سيتي— اهداف HD (@real__095) April 28, 2021
هدف رياااض محرزpic.twitter.com/yAaHzhungk
المصدر: RT