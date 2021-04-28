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شاهد.. رياض محرز يصعق باريس سان جيرمان بهدف عالمي

الرياضة

شاهد.. رياض محرز يصعق باريس سان جيرمان بهدف عالمي
Reuters /GARETH COPLEY
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حول فريق مانشستر سيتي تأخره بهدف إلى تقدم على مضيفه باريس سان جيرمان (2-1) في المباراة الجارية بينمها مساء اليوم الأربعاء، في ذهاب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسجل المدافع البرازيلي ماركينيوس هدف التقدم للفريق الباريسي مبكرا، في الدقيقة 15 من زمن الشوط الأول.

 

ورد النجم البلجيكي كيفن دي بروين بهدف التعادل للضيوف، بحلول الدقيقة 64 بكرة حولها إلى منطقة الجزاء ذهبت إلى الزاوية اليمنى البعيدة من دون أن تلامس أي لاعب.

 ومن ثم وضع النجم الجزائري رياض محرز للفريق الإنجليزي في المقدمة بتسجيله الهدف الثاني له بتسديدة رائعة من ضربة حرة مباشرة في الزاوية اليسرى، في الدقيقة 71 من زمن اللقاء المقام على ملعب "حديقة الأمراء" في العاصمة باريس. 

 

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المصدر: RT 

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