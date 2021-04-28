شاهد.. رياض محرز يصعق باريس سان جيرمان بهدف عالمي

حول فريق مانشستر سيتي تأخره بهدف إلى تقدم على مضيفه باريس سان جيرمان (2-1) في المباراة الجارية بينمها مساء اليوم الأربعاء، في ذهاب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسجل المدافع البرازيلي ماركينيوس هدف التقدم للفريق الباريسي مبكرا، في الدقيقة 15 من زمن الشوط الأول.

ورد النجم البلجيكي كيفن دي بروين بهدف التعادل للضيوف، بحلول الدقيقة 64 بكرة حولها إلى منطقة الجزاء ذهبت إلى الزاوية اليمنى البعيدة من دون أن تلامس أي لاعب.

Де Брюйне забросил в штрафную, но к мячу никто из игроков не успел, а Навас не ожидал такой подставы 😱



Так «Сити» сравнял pic.twitter.com/X5VDMdcyW2 — Матч ТВ (@MatchTV) April 28, 2021

ومن ثم وضع النجم الجزائري رياض محرز للفريق الإنجليزي في المقدمة بتسجيله الهدف الثاني له بتسديدة رائعة من ضربة حرة مباشرة في الزاوية اليسرى، في الدقيقة 71 من زمن اللقاء المقام على ملعب "حديقة الأمراء" في العاصمة باريس.

باريس 1×2 مانشستر سيتي

هدف رياااض محرزpic.twitter.com/yAaHzhungk — اهداف HD (@real__095) April 28, 2021

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المصدر: RT