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شاهد.. بنزيما يرد التحية للأمريكي بوليسيتش

الرياضة

شاهد.. بنزيما يرد التحية للأمريكي بوليسيتش
Reuters /Susana Vera
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رد فريق ريال مدريد الإسباني بهدف التعادل على ضيفه تشيلسي الإنجليزي، في المباراة الجارية بينهما مساء اليوم الثلاثاء، وذلك في ذهاب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وصعق المهاجم الأمريكي كريستيان بوليسيتش أصحاب الأرض بهدف مبكر سجله للفريق اللندني، في الدقيقة 14 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد مجهود فردي رائع.

ورد المهاجم الفرنسي كريم بنزيما بهدف التعادل للفريق الملكي بتسديدة رائعة، عند حلول الدقيقة 29 من زمن الشوط الأول للقاء المقام على ملعب "ألفريدو دي ستيفانو" في العاصمة مدريد.

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المصدر: RT 

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