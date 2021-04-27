شاهد.. بنزيما يرد التحية للأمريكي بوليسيتش
رد فريق ريال مدريد الإسباني بهدف التعادل على ضيفه تشيلسي الإنجليزي، في المباراة الجارية بينهما مساء اليوم الثلاثاء، وذلك في ذهاب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وصعق المهاجم الأمريكي كريستيان بوليسيتش أصحاب الأرض بهدف مبكر سجله للفريق اللندني، في الدقيقة 14 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد مجهود فردي رائع.
А начиналось у «Челси» все по стандарту – Вернер не забил с пары метров 😒— Матч ТВ (@MatchTV) April 27, 2021
Но у Тимо еще будут шансы:https://t.co/SjWAkVDiXhpic.twitter.com/emvBhAyLr7
ورد المهاجم الفرنسي كريم بنزيما بهدف التعادل للفريق الملكي بتسديدة رائعة، عند حلول الدقيقة 29 من زمن الشوط الأول للقاء المقام على ملعب "ألفريدو دي ستيفانو" في العاصمة مدريد.
Бензема зарешал. Принял головой, приложился с разворота и вернул «Реал» в игру ⚽— Матч ТВ (@MatchTV) April 27, 2021
Рамос с трибун аплодирует стоя 👏https://t.co/SjWAkVDiXhpic.twitter.com/wvtCfPpCGD
المصدر: RT