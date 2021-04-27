شاهد.. بنزيما يرد التحية للأمريكي بوليسيتش

رد فريق ريال مدريد الإسباني بهدف التعادل على ضيفه تشيلسي الإنجليزي، في المباراة الجارية بينهما مساء اليوم الثلاثاء، وذلك في ذهاب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وصعق المهاجم الأمريكي كريستيان بوليسيتش أصحاب الأرض بهدف مبكر سجله للفريق اللندني، في الدقيقة 14 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد مجهود فردي رائع.

А начиналось у «Челси» все по стандарту – Вернер не забил с пары метров 😒



Но у Тимо еще будут шансы:https://t.co/SjWAkVDiXhpic.twitter.com/emvBhAyLr7 — Матч ТВ (@MatchTV) April 27, 2021

ورد المهاجم الفرنسي كريم بنزيما بهدف التعادل للفريق الملكي بتسديدة رائعة، عند حلول الدقيقة 29 من زمن الشوط الأول للقاء المقام على ملعب "ألفريدو دي ستيفانو" في العاصمة مدريد.

Бензема зарешал. Принял головой, приложился с разворота и вернул «Реал» в игру ⚽



Рамос с трибун аплодирует стоя 👏https://t.co/SjWAkVDiXhpic.twitter.com/wvtCfPpCGD — Матч ТВ (@MatchTV) April 27, 2021

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المصدر: RT