فان باستن: أنا حزين لرؤية زياش هكذا

أعرب أسطورة الكرة الهولندية ماركو فان باستن عن حزنه لرؤية الدولي المغربي حكيم زياش يجلس على دكة البدلاء لفريقه تشيلسي الإنجليزي، وأنه ليس في المكان الصحيح الذي يناسبه.

وتطرق فان باستن مع مجموعة من نجوم الكرة الهولندية، على غرار خالد بولحروز وديرك كاوت، وغيرهما خلال مشاركتهم في برنامج "روندو" في "زيجو سبورت"، لموقف حكيم زياش مع تشيلسي، وعدم مشاركته بصفة رسمية في جميع المباريات، تحت قيادة مدرب "البلوز" الجديد، الألماني توماس توخيل.

وقال ماركو فان باستن: "مرة أخرى أجد زياش يلازم كرسي الاحتياط، وعندما يلعب يكون في مركز المهاجم. أنا حزين لرؤيته هكذا، كما أنني متأكد أنه ليس في المكان الصحيح الذي يناسبه".

إقرأ المزيد

وأضاف: "بالنسبة للاعب تيمو فيرنر أعتبره لاعبا سيئا للغاية، ولكنه يلعب دائما. النظام الذي يعتمده المدرب لا يناسب زياش.. مع توخيل هو صانع ألعاب ومع لامبارد كان جناحا".

من جهته قال ديرك كاوت، لاعب ليفربول السابق، "أنظر لفرينكي دي يونغ وكيف تطور.. زياش بالمقابل أتى به مدرب آخر والآن يلعب في مركز مغاير، لقد تمكن من التسجيل أمام السيتي، فيما تفاجأ بأنه احتياطي في المباراة الموالية، ونجد فيرنر يفعل ما يحلو له، نعم سجل ضد وست هام لكن يمكنه أن يقدم ما هو أكثر".

وتأتي تصريحات فان باستن قبل ساعات من مباراة فريق تشيلسي المرتقبة ضد مضيفه ريال مدريد، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب "ألفريدو دي ستيفانو" بالعاصمة الإسبانية مدريد، وذلك في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

يذكر أن حكيم زياش شارك حتى الآن في 32 مباراة مع تشيلسي في كل المسابقات، وسجل 5 أهداف وصنع 4، وتبقى إمكانية رحيله عن صفوف "البلوز"، بحلول فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، واردة جدا.

المصدر: "hespress"