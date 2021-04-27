أسطورة مانشستر يونايتد يتوقع من سيفوز بدوري أبطال أوروبا

كشف أسطورة منتخب إنجلترا وفريق مانشستر يونايتد السابق، ريو فرديناند، أن باريس سان جيرمان الفرنسي، هو مرشحه الأقوى للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الجاري.

وتوقع فرديناند في تصريحات له قبل مواجهات الدور قبل النهائي لدوري الأبطال، فوز باريس سان جيرمان لأول مرة في تاريخه بلقب بطل "التشامبيونز ليغ"، من بين العمالقة الأربعة المتنافسة على اللقب هذا الموسم، وهي: إضافة إلى الفريق الفرنسي طرف نهائي الموسم الماضي، كل من، ريال مدريد حامل الرقم القياسي بعدد مرات الفوز باللقب (13 مرة)، وتشيلسي الإنجليزي بطل عام 2012، ومانشستر سيتي، الذي لم يسبق له الفوز بلقب البطولة أيضا.

وقال ريو فردناند في مقطع فيديو مصور عبر قناته على موقع "يوتيوب"، إنه يتوقع أن يتوج فريق باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، على الرغم من وجود قطبي الدوري الإنجليزي تشيلسي ومانشستر سيتي، فضلا عن العملاق الإسباني ريال مدريد، أكثر الأندية تتويجا بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا عبر التاريخ.

وأكد فرديناند على أن باريس سان جيرمان هو مرشحه الأقوى للفوز باللقب على الرغم من الشكوك الكبيرة التي تحيط بالدوري الفرنسي، وقدرة أنديته على المنافسة بقوة على الصعيد القاري.

وفسر ريو فرديناند سبب اختياره لفريق باريس سان جيرمان، مشيرا إلى كم اللاعبين الموهوبين في صفوف الفريق فضلا عن وجود المدرب الأرجنتيني المحنك ماوريسيو بوكيتينو، على رأس الجهاز الفني للفريق الفرنسي.

وقال ريو فرديناند: "لديهم خبرة الموسم الماضي بعدما وصلوا للنهائي أمام البايرن، ولديهم اثنين من المهاجمين الرائعين (مبابي ونيمار) ويعرفون كيف يلعبون لنهاية الموسم بشكل قوي وأداء جيد، ومعهم المدرب الرائع بوكيتينو".

وتابع أسطورة "الشياطين الحمر": لا أعتقد أنهم سيهتمون إذا لم يفز الفريق بالدوري الفرنسي، إذا فاز بدوري أبطال أوروبا، لو فعلها بوكيتينو سيكون قد تجاوز الجميع، لأن هذا هو الهدف الذي من أجله تم التعاقد معه، ولا يجب أن ننسى أن بوكيتينو وصل في منتصف الموسم، وبصماته كلها لن تظهر سريعا مع الفريق خاصة في بطولة الدوري الفرنسي".

ويواجه باريس سان جيرمان فريق مانشستر سيتي في الدور قبل النهائي، وذلك بعد أن نجح الفريق الفرنسي في إقصاء برشلونة من دور الـ16 للبطولة، ومن ثم ثأر لخسارته في نهائي الموسم الجاري من العملاق البافاري، بايرن ميونخ وأطاح به من دور الثمانية الكبار.

وستقام اليوم الثلاثاء، مباراة الذهاب الأولى في الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا، بين فريق ريال مدريد وضيفه تشيلسي، على أن يستضيف باريس سان جيرمان، غدا الأربعاء، مانشستر سيتي، على ملعب "Parc des Princes" بالعاصمة باريس.

المصدر: وكالات