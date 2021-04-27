رياض محرز يتحدث عن مستقبله مع السيتي.. وأكبر خيبة أمل في مسيرته

صرح الجزائري رياض محرز بأنه سعيد مع مانشستر سيتي ويركز معه في الوقت الحالي ولا يفكر في المستقبل، مشيرا إلى أن أكبر خيبة أمل في مسيرته كانت الخروج من دوري الأبطال الموسم الماضي.

وقال رياض محرز، خلال المؤتمر الصحفي، اليوم الثلاثاء، عشية مواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي: "لا أعلم ما إذا كنت أقدم الآن أفضل أداء لي أم لا، لكني أشعر أني بحالة جيدة في أهم لحظات الموسم، علينا أن نقدم مباراة كبيرة غدا ونحاول الفوز".

ورد النجم الجزائري على سؤال حول استمراره مع السيتي حتى نهاية عقده بعد عامين، قائلا: "لا أعلم، أنا الآن سعيد مع الفريق، أحب النادي والمدينة والجميع هنا، أركز فقط مع الفريق في الوقت الحالي ولا أفكر في المستقبل".

وأضاف محرز: "كانت خيبة أمل كبيرة عندما خرجنا من دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، المشكلة هي أننا عندما خرجنا من البطولة ذهبنا مباشرة لقضاء عطلتنا، لم يكن أمامنا سوى التفكير في الموسم الجديد، على عكس المواسم الماضية التي كنا نحول فيها تركيزنا من دوري أبطال أوروبا إلى بطولة الدوري، عدم الفوز على ليون الموسم الماضي كان أكبر خيبة أمل في مسيرتي، لكن هذه الهزيمة، في المقابل، ساعدتنا كثيرا للوصول إلى ما نحن عليه الآن، ونأمل أن نستفيد من خبرتنا هذا الموسم".

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وبشأن حظوظ مانشستر سيتي في التأهل إلى النهائي على حساب سان جيرمان الذي أقصى فريقا مثل بايرن ميونخ، أجاب محرز: "لا أعرف، إنه فريق مذهل، كما رأينا في مباراته ضد بايرن ميونخ، لكن لدينا أسلحتنا أيضا، وسنرى غدا كيف ستسير الأمور".

ونفى محرز إذا كان مانشستر سيتي يفكر في الانتقام من المدير الحالي لفريق باريس سان جيرمان، الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو الذي قاد توتنهام هوتسبير لإقصائه من الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا 2019، بقوله: "لا، لا نفكر في مباريات سابقة في مثل هذه المباريات، كما فعلنا في نهائي كأس رابطة المحترفين (ضد توتنهام)، حاولنا الفوز ولعبنا بأسلوبنا، بغض النظر عما حدث في السابق أمام نفس الفريق، نحن نلعب جيدا رغم خوضنا مباراة كل 3 أيام، وهذه نقطة قوة لدينا".

وردا على سؤال حول ما إذا كان الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني للسيتي، هو أفضل مدرب في التاريخ، قال رياض محرز: "هو قدم أشياء كثيرة لكرة القدم، ويستحق الثناء، ونعلم مدى أهميته بالنسبة للفريق، يحاول أن يساعدنا على الفوز بالمباريات، يقدم لنا النصائح بخصوص المنافسين، يجعلنا جاهزين لأي مباراة".

وسيحل فريق مانشستر سيتي ضيفا على باريس سان جيرمان، غدا الأربعاء على ملعب "حديقة الأمراء"، وذلك في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا، على أن تقام مباراة الإياب يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب "الاتحاد" بمدينة مانشستر.

المصدر: وكالات