 
مباشر

نابولي يهزم تورينو ويعمق جراح جاره يوفنتوس

الرياضة

نابولي يهزم تورينو ويعمق جراح جاره يوفنتوس
Reuters /Ciro De Luca
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q9zh

خرج فريق نابولي بفوز ثمين من ملعب تورينو (2-0) في المباراة التي جرت بينهما مساء الاثنين، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ33 من الدوري الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيو".

ووقع على ثنائية نابولي كل من لاعب خط الوسط الفرنسي تيموي باكايوكو، والمهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين، في الدقيقتين (11 و13) على الترتيب، من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "أولمبيكو دي تورينو" في مدينة تورينو.

إقرأ المزيد
نسور لاتسيو تفترس
نسور لاتسيو تفترس "الروسونيري" (فيديو)

وعزز نابولي حظوظه في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، بعد أن رفع رصيده بعد هذا الفوز إلى 66 نقطة، وتقدم إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري، متجاوزا بفارق الأهداف فريقي ميلان ويوفنتوس صاحبي المركزين الرابع والخامس على سلم ترتيب الدوري.

المصدر: RT 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا