نابولي يهزم تورينو ويعمق جراح جاره يوفنتوس

خرج فريق نابولي بفوز ثمين من ملعب تورينو (2-0) في المباراة التي جرت بينهما مساء الاثنين، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ33 من الدوري الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيو".

ووقع على ثنائية نابولي كل من لاعب خط الوسط الفرنسي تيموي باكايوكو، والمهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين، في الدقيقتين (11 و13) على الترتيب، من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "أولمبيكو دي تورينو" في مدينة تورينو.

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وعزز نابولي حظوظه في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، بعد أن رفع رصيده بعد هذا الفوز إلى 66 نقطة، وتقدم إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري، متجاوزا بفارق الأهداف فريقي ميلان ويوفنتوس صاحبي المركزين الرابع والخامس على سلم ترتيب الدوري.

المصدر: RT