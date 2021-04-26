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نسور لاتسيو تفترس "الروسونيري" (فيديو)

الرياضة

نسور لاتسيو تفترس
Reuters
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ألحق فريق لاتسيو هزيمة ساحقة بضيفه ميلان (3-0) في المباراة التي جرت بينهما مساء الاثنين، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ33 من الدوري الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيو".

وأحرز لاعب خط الوسط الأرجنتيني خواكين كوريا هدفين متتاليين لفريقه لاتسيو "النسور"، في الدقيقتين (2 و51)، بينما تكفل زميله المهاجم شيرو ايموبيلي، بتسجيل الهدف الثالث بحلول الدقيقة 87 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب الأولمبيكو في العاصمة روما.

ورفع لاتسيو رصيده بعد هذا الفوز إلى 61 نقطة من 32 مباراة، معززا موقعه في المركز السادس، لينعش آماله في مواصلة المنافسة على المركز الأربعة الأولى المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، مقلصا الفارق إلى 5 نقاط بينه وبين ميلان ويوفنتوس صاحبي المركزين الرابع والخامس على سلم ترتيب الدوري.

المصدر: RT 

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