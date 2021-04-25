بيلباو يلحق بأتلتيكو مدريد هزيمة مريرة ويهدي برشلونة فرصة ذهبية للتربع على عرش "الليغا"
ألحق أتلتيك بيلباو هزيمة مريرة بضيفه أتلتيكو مدريد بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ32 من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".
وافتتح أصحاب الأرض باب التسجيل عن طريق أليكس بيرينغوير في الدقيقة الثامنة، وعادل لأتلتيكو مدريد ستيفان سافيتش في الدقيقة الـ77 من عمر اللقاء.
أتلتيكو بلباو 1 × 0 أتلتيكو مدريد | هدف اليكس بيرينج ⚽️🔥 pic.twitter.com/hIshY36Uo8— اهداف المباريات (@barca_m78) April 25, 2021
وقبل 4 دقائق من نهاية الوقت الأصلي من المباراة عاد أتلتيكو مدريد للتقدم وسجل هدف الفوز الثمين برأسية متقنة من إينيغو مارتيني.
نعم، الباسكيون @AthleticClub يشعلون المنافسة على لقب #LaLigaSantander بعد الإطاحة بالمتصدر بهدفين لواحد 🔥🔥🔥#AthleticAtleti 2-1 pic.twitter.com/q6DgFRuR2X— LaLiga (@LaLigaArab) April 25, 2021
وبهذه الخسارة، توقف رصيد أتلتيكو مدريد عند 73 نقطة في الصدارة وأصبح مهددا بفقدانها لصالح برشلونة صاحب الـ71 نقطة والذي لديه مباراة مؤجلة.
كل شيء ممكـــــــــــــــــن 🔥🔥🔥— LaLiga (@LaLigaArab) April 25, 2021
هل تتوقعون "ريمونتادا الترتيب" في الجولات المتبقية؟ 🤯#LaLigaSantanderpic.twitter.com/iw7QuaDXjs
في المقابل، رفع أتلتيك بيلباو رصيده إلى 41 نقطة في المركز العاشر على جدول ترتيب فرق "الليغا".
المصدر: RT