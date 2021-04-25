برشلونة يغرق "الغواصات الصفراء" بثنائية غريزمان (فيديو)

حقق برشلونة فوزا صعبا وثمينا على مضيفه فياريال بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ32 من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".

وافتتح فريق "الغواصات الصفراء" باب التسجيل عن طريق النيجيري صامويل شوكويزي في الدقيقة الـ26، قبل أن يقلب برشلونة النتيجة رأسا على عقب بتسجيله لهدفين عن طريق نجمه الفرنسي أنطوان غريزمان في الدقيقتين 28 و35.

وأنهى فياريال المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه مانو تريغيروس في الدقيقة الـ65 عقب تدخله العنيف على الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد الفريق الكتالوني.

الدوري الاسباني | فياريال 1 × 2 برشلونة | اهداف المباراة HD



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وبهذا الفوز، رفع برشلونة رصيده إلى 71 نقطة في المركز الثالث وتساوى بالنقاط مع الوصيف ريال مدريد الذي يتفوق في المواجهات المباشرة، حيث فاز النادي الملكي على غريمه الكتالوني ذهابا وإيابا هذا الموسم.

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ولدى برشلونة مباراة مؤجلة في حال فوزه فيها فسينتزع المركز الثاني من الريال وسيواصل الضغط على المتصدر أتلتيكو مدريد (73 نقطة) الذي يحل ضيفا ثقيلا اليوم على أتلتيك بيلباو العنيد.

في المقابل، توقف رصيد فياريال عند 49 نقطة في المركز السابع على جدول ترتيب فرق "الليغا".

المصدر: RT