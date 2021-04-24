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ريال مدريد يهدر نقطتين ثمينتين في الأمتار الأخيرة من الصراع على لقب "الليغا" (فيديو)

الرياضة

ريال مدريد يهدر نقطتين ثمينتين في الأمتار الأخيرة من الصراع على لقب
Globallookpress Oscar J. Barroso
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سقط ريال مدريد في فخ التعادل أمام ضيفه ريال بيتيس (0-0) في المباراة التي جمعتهما يوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ32 من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".

ولم ينجح أي من اللاعبين في هز الشباك وترجمة الفرص العديدة التي أتيحت للفريقين على مدار دقائق المباراة، لتنتهي كما بدأت من دون أهداف.

وبهذا التعادل، أهدر ريال مدريد نقطتين ثمينتين في رحلة دفاعه عن اللقب قبل 5 جولات من نهاية المسابقة، واكتفى بنقطة واحدة رفع فيها رصيده إلى 71 نقطة في المركز الثاني، متخلفا بنقطتين عن المتصدر جاره أتلتيكو الذي يحل غدا الأحد ضيفا ثقيلا على أتلتيك بيلباو في ذات الجولة.

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في المقابل، رفع ريال بيتيس رصيده إلى 50 نقطة في المركز السادس على جدول ترتيب فرق "الليغا".

المصدر: RT

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