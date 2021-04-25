كلوب يجد حلا سريعا لعودة ليفربول إلى مستواه

قال يورغن كلوب مدرب ليفربول إن فريقه ليس لديه ما يخسره في المباريات المتبقية من الموسم بعد التعادل 1-1 مع نيوكاسل يونايتد السبت، وأكد أنه يجب أن يصبح فريقا "غاضبا" لاستعادة مستواه.

ويدعم كلوب فريقه، المبتلى بالإصابات، للعودة إلى سابق عهده عندما يتعافى اللاعبون الأساسيون بقيادة فيرجيل فان دايك، وعند عودة المشجعين أيضا إلى الملاعب لكنه أكد الحاجة الآن إلى حلول فورية.

وقال كلوب للصحفيين: "الأمر يشبه أن كل لاعب في العالم يحتاج إلى الزخم ورد الفعل الإيجابي من نفسه وفي بعض المواقف المحددة، لكن الحلول طويلة المدى جيدة".

وأضاف: "يجب أن نعمل على الحلول قصيرة المدى. ليس من التبسيط الشديد أن أقول (عودة المشجعين والمصابين ستصلح المشكلات). أعرف ذلك لأنه عندما ينتهي الموسم ويعود بعض المدافعين سنبدأ بشكل مفاجئ اللعب مرة أخرى.

Jurgen Klopp was speaking after seeing his side's 1-1 draw with Newcastle at Anfield#LFChttps://t.co/IutVEN5Q85 — Liverpool FC News (@LivEchoLFC) April 25, 2021

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وأكمل: "لكن علينا أن نصبح فريقا من الصعب اللعب أمامه، ويجب أن نصبح فريقا غاضبا بطريقة إيجابية... وسنصبح ذلك مجددا. الآن لدينا الفرصة وبكل تأكيد ليس لدينا ما نخسره. يبدو الأمر كذلك لأننا نعيش الموقف".

وسيلعب ليفربول في الجولة المقبلة في ضيافة مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز في الثاني من مايو.

ويحل ليفربول حاليا في المركز السادس برصيد 54 نقطة من 33 مباراة وتعرضت آماله في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا لضربة، بينما قال كلوب إن فريقه بمستواه الحالي لا يستحق اللعب في البطولة القارية.

المصدر: "رويترز"