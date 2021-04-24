نيوكاسل يصعق ليفربول ويفرض عليه التعادل في الوقت القاتل (فيديو)

أجبر نيوكاسل مضيفه ليفربول على تقاسم النقاط في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ".

وافتتح ليفربول باب التسجيل مبكرا منذ الدقيقة الثالثة عن طريق نجمه المصري محمد صلاح، وعندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة عادل نيوكاسل النتيجة في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع عبر جوزيف ويلوك.

هدف محمد صلاح 👑 ضد نيوكاسل

ويرفع رصيده إلى 20 هدف#محمد_صلاحpic.twitter.com/s3EoqIUTAb — رابطةعشاق محمد صلاح 🏆 (@Mo11mosalah11) April 24, 2021

وبهذا التعادل، أهدر ليفربول نقطتين ثمينتين ورفع رصيده إلى 54 نقطة في المركز السادس وزادت مهمته تعقيدا في حجز أحد المراكز الأربعة المؤهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل قبل 5 جولات على نهاية "البريميرليغ".

فرحة ستيف بروس و صدمة يورغن كلوب بعد هدف ويلوك، الصافرة تأتي ونقطتين ثمينتين يخسرها ليفربول اليوم



pic.twitter.com/N8CipRtL9o — E P L W O R L D (@EPLworld) April 24, 2021

Super-sub Joe Willock snatches a last-minute point for Newcastle ⏱#LIVNEWpic.twitter.com/Y4eMtDwxhQ — Premier League (@premierleague) April 24, 2021

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في المقابل، رفع نيوكاسل رصيده إلى 36 نقطة، في المركز الـ15 على جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي الممتاز.

المصدر: RT