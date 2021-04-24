 
مباشر

نيوكاسل يصعق ليفربول ويفرض عليه التعادل في الوقت القاتل (فيديو)

الرياضة

نيوكاسل يصعق ليفربول ويفرض عليه التعادل في الوقت القاتل (فيديو)
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q9bn

أجبر نيوكاسل مضيفه ليفربول على تقاسم النقاط في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ".

وافتتح ليفربول باب التسجيل مبكرا منذ الدقيقة الثالثة عن طريق نجمه المصري محمد صلاح، وعندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة عادل نيوكاسل النتيجة في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع عبر جوزيف ويلوك.

وبهذا التعادل، أهدر ليفربول نقطتين ثمينتين ورفع رصيده إلى 54 نقطة في المركز السادس وزادت مهمته تعقيدا في حجز أحد المراكز الأربعة المؤهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل قبل 5 جولات على نهاية "البريميرليغ".

إقرأ المزيد
تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف صلاح في شباك نيوكاسل (فيديو)
تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف صلاح في شباك نيوكاسل (فيديو)

في المقابل، رفع نيوكاسل رصيده إلى 36 نقطة، في المركز الـ15 على جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي الممتاز.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا