ماينز يهزم بايرن ميونخ ويحرمه من التتويج مبكرا بلقب "البوندسليغا" (فيديو)

أحبط ماينز مخططات ضيفه بايرن ميونخ بالتتويج مبكرا بلقب الدوري الألماني "البوندسليغا" بفوزه عليه بنتيجة 2-1 اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ31 من عمر المسابقة.

وسجل هدفي أصحاب الأرض جوناثان بوركاردت والسويدي روبن كوايسون في الدقيقتين 3 و37 على الترتيب، فيما سجل هدف البايرن الوحيد نجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

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وبهذه الخسارة، توقف رصيد البايرن في الصدارة عند 71 نقطة، وكان بحاجة للفوز اليوم لضمان التتويج باللقب للمرة التاسعة على التوالي قبل 3 جولات من نهاية الدوري.

وسيتوج البايرن باللقب غدا الأحد في حال خسارة مطارده المباشر لايبزيغ (61 نقطة) أمام شتوتغارت ضمن الجولة ذاتها.

في المقابل، رفع ماينز رصيده إلى 34 نقطة في المركز الـ12 على جدول ترتيب فرق "البوندسليغا".

المصدر: RT