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السيتي يضم "نيمار" جديدا

الرياضة

السيتي يضم
AFP SCOTT HEPPELL
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قال مانشستر سيتي متصدر الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم، إنه توصل لاتفاق للتعاقد مع المهاجم البرازيلي الشاب كايكي لاعب فلومينيسي البرازيلي.

وبناء على الاتفاق سيبقى كايكي البالغ 17 عاما في صفوف فريقه الحالي حتى نهاية الموسم الحالي.

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ويقارن كثيرون كايكي بمواطنه نيمار نجم باريس سان جيرمان بطل دوري فرنسا كما أنه كان هدفا لليفربول بطل إنجلترا وشاختار دونيتسك الأوكراني.

وأحرز كايكي هدفين في ثماني مباريات خاضها مع فلومينيسي في البطولة المحلية للولاية، كما شارك مع الفريق في مباراته في كأس ليبرتادرويس أمام ريفر بليت الأرجنتيني الأسبوع الماضي.

المصدر: "رويترز"

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