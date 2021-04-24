أول محترفة في كمال الأجسام بالأردن: هذه الرياضة تجعل الفتاة أجمل وأحلى

عبّرت المحترفة الأردنية، دانا سمبولوغلو، أول محترفة في رياضة كمال الأجسام بالأردن، عن مدى الصعوبات التي واجهتها في مجتمعها العشائري المحافظ.

سمبولوغلو أوضحت خلال لقائها مع الزميل أحمد الجمل في برنامج "ناس أونلاين" أنها تعرضت للتنمر من أقرب الناس لها ومن المواطنين في الشارع حيث يقال لها "إنك تشبهين الرجال وقد أفسدت جسمك" في اعتقاد منهم أنها تتدرب على هذه الرياضة لتهاجم الرجال، وهو ما نفته الرياضية خلال اللقاء.

المحترفة الأردنية أكدت أن رياضة كمال الأجسام "تجعل الفتاة أجمل وأحلى" بعيدا عما يقال بأنها تُفقد البنت أنوثتها وجمالها، لأن هذه الرياضة تساعد على التناسق العضلي في الجسم.

سمبولوغلو تؤكد بأن هدفها الحقيقي ليس الزواج، بل تحقيق حلمها بأن تكون بطلة عالمية في رياضة كمال الأجسام وتحصد الجوائز في البطولات العالمية.

المصدر: RT