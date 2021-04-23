يشارك فيها 23 منتخبا عربيا.... الإعلان رسميا عن موعد ومكان سحب قرعة بطولة كأس العرب 2021

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" في بيان رسمي يوم الجمعة، عن الموعد المحدد لسحب قرعة بطولة كأس العرب 2021 والتي ستقام في قطر.

وتقرر أن تستضيف قطر قرعة بطولة كأس العرب 2021، في دار الأوبرا بالحي الثقافي كتارا بالعاصمة الدوحة في الـ27 من أبريل الجاري ابتداءا من الساعة التاسعة مساءا بالتوقيت المحلي.

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ستُقام قرعة كأس العرب FIFA ٢٠٢١™ 🏆 التي يوم الثلاثاء المقبل في دار الأوبرا بالحي الثقافي كتارا بالعاصمة القطرية الدوحة 🇶🇦 ابتداءاً من الساعة التاسعة مساءاً بالتوقيت المحلي! — @fifaworldcup_ar 🏆 (@fifaworldcup_ar) April 23, 2021

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وسيشارك في بطولة كأس العرب 23 منتخبا عربيا، وستشهد القرعة حضور عددا محدودا من المسؤولين تماشيا مع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وستقام بطولة كأس العرب 2021 في نهاية العام الجاري، وهي تعد فرصة مثالية لاختبار العمليات التشغيلية والمرافق قبيل منافسات النسخة الأولى من العرس العالمي في الشرق الأوسط والعالم العربي.

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية للبطولة في 18 ديسمبر المقبل، بالتزامن مع اليوم الوطني لدولة قطر.

وستنظم مباريات البطولة على ستة من استادات مونديال قطر 2022، وقد استضاف عدد من هذه الاستادات مباريات ضمن بطولات استضافتها دولة قطر في الآونة الأخيرة، بينما يشهد البعض الآخر المراحل النهائية من أعمال البناء.

وتضم قائمة الفرق المشاركة في البطولة كل من قطر البلد المستضيف، والجزائر والبحرين وجزر القمر وجيبوتي ومصر والعراق والأردن والكويت ولبنان وليبيا وموريتانيا والمغرب وعمان وفلسطين والسعودية والصومال وجنوب السودان والسودان وسوريا وتونس والإمارات واليمن.

ومن المقرر الإعلان لاحقا عن تفاصيل أكثر حول نظام البطولة وجدول المباريات.

المصدر: ar.fifa.com