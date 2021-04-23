المغربي سفيان شاكلا يهدي برشلونة هدفا "غريبا" (فيديو)
ارتكب المغربي سفيان شاكلا خطأ غريبا خلال مواجهة فريقه خيتافي مع مضيفه برشلونة في المباراة التي جمعتهما أمس الخميس، في ختام الجولة الـ31 من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".
- الدوري الإسباني - الجولة 31— بحر البحور (@rTj0GQLfGXYahu7) April 22, 2021
- برشلونة 2 ✘ 1 خيتافي |
- هدف سفيان في مرماه⚽🎥 pic.twitter.com/Kz26NcARFu
وعند الدقيقة الـ28 من عمر اللقاء عندما كانت النتيجة تشير للتعادل الإيجابي 1-1، أراد شاكلا إعادة الكرة إلى حارس فريقه ديفيد سوريا تفاديا لخطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي كان يضغط عليه.
وحصل سوء تفاهم بين شاكلا وسوريا، حيث لم ينتبه اللاعب المغربي لتقدم الحارس لالتقاط الكرة، فتحولت تمريرته إلى شباك فريقه، ليهدي برشلونة هدف التقدم 2-1.
📸هدف برشلونه الثاني بنيران الصديقه— سليمان #المونتهي (@fanz_sleman) April 22, 2021
تعليق:@__Sleman77
#برشلونه_خيتافيpic.twitter.com/1y8XxtKOzz
يذكر أن المباراة انتهت لمصلحة النادي الكتالوني بنتيجة 5-2.
المصدر: RT