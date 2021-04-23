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المغربي سفيان شاكلا يهدي برشلونة هدفا "غريبا" (فيديو)

الرياضة

المغربي سفيان شاكلا يهدي برشلونة هدفا
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ارتكب المغربي سفيان شاكلا خطأ غريبا خلال مواجهة فريقه خيتافي مع مضيفه برشلونة في المباراة التي جمعتهما أمس الخميس، في ختام الجولة الـ31 من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".

وعند الدقيقة الـ28 من عمر اللقاء عندما كانت النتيجة تشير للتعادل الإيجابي 1-1، أراد شاكلا إعادة الكرة إلى حارس فريقه ديفيد سوريا تفاديا لخطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي كان يضغط عليه.

وحصل سوء تفاهم بين شاكلا وسوريا، حيث لم ينتبه اللاعب المغربي لتقدم الحارس لالتقاط الكرة، فتحولت تمريرته إلى شباك فريقه، ليهدي برشلونة هدف التقدم 2-1.

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يذكر أن المباراة انتهت لمصلحة النادي الكتالوني بنتيجة 5-2.

المصدر: RT

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