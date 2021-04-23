الزمالك يشتكي المولودية والترجي لدى "الكاف"

تلقى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، شكوى رسمية من نادي الزمالك المصري، طالب فيها التحقيق بشأن أحداث مباراة الترجي التونسي ومولودية الجزائر في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وذكر الزمالك في خطابه، أن الترجي تهاون أمام المولودية للإفساح أمام الأخير فرصة تسجيل هدف التعادل، وإنهاء المواجهة بعد نتيجة 1-1 دون بناء هجمات حتى صافرة النهاية.

وأشار النادي المصري، إلى أن الفريق الجزائري عندما سنحت له الفرصة وانفرد لاعبه بحارس الترجي سقط أرضا مدعيا الإصابة، رغم إن المولودية كان يحتاج الفوز لخطف صدارة المجموعة.

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وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي ليتم بالمقابل إقصاء الزمالك، الذي كان يحتاج لفوز بطل تونس من أجل التأهل.



يذكر أن الزمالك حصد 8 نقاط فقط، احتل بها المركز الثالث في المجموعة وودع دوري الأبطال، بينما تأهل الترجي المتصدر بـ11 نقطة، ومولودية الجزائر بـ9 نقاط إلى الدور ربع النهائي.

المصدر: "وسائل إعلام مصرية"