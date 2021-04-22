بعد اعتذار مالك ليفربول.. نظيره في يونايتد يحذو حذوه

تقدم المالك الأمريكي لنادي ليفربول الإنجليزي جون دبليو هنري، باعتذار الأربعاء من جماهير "الريدز" ومثله فعل مالك مانشستر يونايتد جويل غلايزر، إذ اعتذر من دون "أي تحفظ" لأنصار ناديه.

وجاء الاعتذار بسبب الدور الذي لعباه في إطلاق دوري السوبر الأوروبي المهدد بالانهيار بعد 48 ساعة على الإعلان عنه، وذلك نتيجة انسحاب الأندية الإنجليزية الستة من المشروع.

وكتب غلايزر على موقع النادي الرسمي: "شهدنا في الأيام الأخيرة الشغف الكبير الذي تولده كرة القدم، والوفاء العميق لأنصار هذا النادي الكبير".

وأضاف متوجها إلى أنصار النادي: "لقد كنتم واضحين في معارضتكم لدوري السوبر الأوروبي وقد استمعنا إليكم. لقد أخطأنا ونريد أن نؤكد لكم قدرتنا على تصحيح الأمور".

An open letter from Joel Glazer to all Manchester United fans. — Manchester United (@ManUtd) April 21, 2021

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وتابع: "في الوقت الذي لا تزال الجراح طرية، أتفهم بأن الأمر يحتاج إلى بعض الوقت لكي تتعافى. أنا مصمم على استعادة ثقة أنصارنا وقد تعلمنا من الرسالة التي وصلتنا".

وختم: "مانشستر يونايتد هو أعظم ناد كروي في العالم ونحن نعتذر بلا تحفظ على الاضطرابات التي أوجدناها في الأيام الاخيرة. يتعين علينا الاعتراف بذلك".

وأعلن 12 ناديا تأسيس دوري السوبر الأحد الماضي، قبل تراجع معظم الأندية المؤسسة يومي الثلاثاء والأربعاء، وسط عاصفة من الاعتراضات من المشجعين واللاعبين والمدربين والحكومات، إلى جانب تهديدات بفرض عقوبات من الاتحاد الأوروبي "يويفا" والاتحاد الدولي "فيفا".

المصدر: manutd.com